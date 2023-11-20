ВС РФ подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой "Поле-21" – СМИ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Американские высокоточные ракеты M982 Excalibur оказываются бессильны против российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". Такое заявление сделал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал, сообщает Forbes.

"Российская система глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", – указано в статье.

Миттал подчеркнул, что ВС РФ обладает серьезным технологическим превосходством над ВСУ. Он отметил, что из-за этого уровень выживаемости украинских беспилотников снижается, а операции с российскими дронами, напротив, проходят без серьезных препятствий.

Отдельно эксперт выделил преимущества барражирующих боеприпасов "Ланцет". Он добавил, что эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, кроме того, они летят по непредсказуемой траектории полета, что затрудняет противодействие им со стороны украинских сил.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков, но на данный момент он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем со стороны ВС РФ. По его словам, компания сейчас продвигает в этом сегменте боеприпас "Куб-Э".

Польское издание Interia до этого также сообщало, что российские беспилотники "Ланцет" стали настоящим кошмаром для украинской армии. По оценкам военных аналитиков, данные барражирующие боеприпасы наносят серьезные потери ВСУ.

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