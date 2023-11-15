Дрон-камикадзе "Ланцет" не экспортируется из-за высокой потребности в нем ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков, но на данный момент он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем со стороны ВС РФ. Об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Рособоронэкспорт" наблюдает серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя в реальных боевых действиях", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что компания сейчас продвигает в этом сегменте боеприпас "Куб-Э". "Ланцет" же не поставляется за рубеж из-за высокой потребности в нем Вооруженных сил России и отсутствия разрешительной экспортной документации.

Ранее стало известно, что военные Южной группировки российской армии сорвали попытку ВСУ эвакуировать танк Leopard 2 для ремонта под Авдеевкой в ДНР. Боевую машину поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка ВС РФ заметила попытки украинских солдат вытащить ее с поля боя.

До этого польское издание Interia сообщило, что российские беспилотники "Ланцет" стали настоящим кошмаром для украинской армии. По оценкам военных аналитиков, данные барражирующие боеприпасы наносят серьезные потери ВСУ.

Эксперты отмечают, что у дронов есть преимущества в виде простого запуска, высокой мобильности и эффективного электродвигателя, а его боевой части достаточно, чтобы уничтожить бронемашину или даже танк.



Разведка ВДВ уничтожила беспилотником "Ланцет" украинский танк и станцию РЭБ