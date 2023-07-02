В МО Украины заявили, что Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА "Ланцет"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины остро нуждаются в западной технике, которая была бы способна бороться с российскими дронами камикадзе "Ланцет". Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Daily Telegraph.

"Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников", – сказал Сак.

Он назвал "Ланцет" "неплохим оружием" и подчеркнул, что у Киева это вызывает беспокойство.

В издании отмечают, что ВСУ с трудом могут защитить западные танки и артиллерийские установки от маневренного и относительно дешевого БПЛА, который способен выводить из строя намного более дорогую технику противника.

Советник министра заявил, что Киеву нужна помощь от союзников в борьбе с данными беспилотниками. По его словам, Украина продолжает добиваться поставок машин Hawkei от Австралии, на которые можно установить модули зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS.

Кроме того, в Киеве запросили дополнительные поставки средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что почти половина уничтоженных в рамках спецоперации на Украине в этом году зарубежных гаубиц, была поражена барражирующими боеприпасами "Ланцет". По его словам, в основном были уничтожены поставленные Киеву из США буксируемые орудия M777 и САУ M109 Paladin.



Российские военные показали возможности дрона "Ланцет"