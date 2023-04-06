Почти половина гаубиц НАТО в спецоперации уничтожена "Ланцетами" – СМИ

Фото: РИА Новости/Алексей Паньшин

Почти половина уничтоженных в рамках спецоперации на Украине в этом году зарубежных гаубиц, была поражена барражирующими боеприпасами "Ланцет". Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%", – заявил собеседник агентства.

По его словам, в основном были уничтожены поставленные Киеву из США буксируемые орудия M777 и САУ M109 Paladin. Источник отметил, что применение дронов-камикадзе для уничтожения украинской артиллерии эффективно и с военной, и с экономической точек зрения, так как на одну уничтоженную гаубицу, чаще всего, требуется лишь один "Ланцет".

Таким образом, пояснил собеседник РИА Новости, максимально сокращаются сроки выведения украинской артиллерии из строя после ее обнаружения, и не требуется большой расход боеприпасов для ее поражения. Кроме того, благодаря использованию "Ланцетов" сокращается время работы разведывательных средств и боевых расчетов.



Собеседник заявил, что войска России ведут контрбатарейную борьбу в зоне проведения спецоперации, применяя разведывательно-ударный контур, который может включать в себя разведывательные БПЛА, наземные комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно барражирующие боеприпасы в качестве средства поражения. По его словам, на сегодняшний день данная система хорошо отработана.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза сообщил, что Вооруженные силы РФ выставили на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет". По его словам, беспилотник, который ранее оставался в тени, в данный момент завоевал уважение.

Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили 2 американские гаубицы M-777 на Украине

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