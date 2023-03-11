МО РФ показало уничтожение "Ланцетом" натовского комплекса ПВО "Stormer HVM"

Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM при помощи барражирующего боеприпаса типа Ланцет. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Съемка ведется с беспилотника. Показана боевая машины противника, наведение на нее барражирующего боеприпаса, уничтожение и контроль поражения с другого дрона.

Известно, что Stormer HVM противника обнаружил расчет БПЛА на донецком направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника.

Ранее сообщалось, что бойцы Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку прорыва украинских войск. Командир зенитной батареи рассказал об уничтожении группы пехоты Украины на краснолиманском направлении.

ВС РФ сбили самолет Су-25 и уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!