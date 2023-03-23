Медведев заявил, что РФ выпускает очень достойные виды вооружений

Фото: Минобороны России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже РЗСО HIMARS.

"Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать", – передает РИА Новости его слова.

Политик подчеркнул, что российские войска обладают оружием, которое сопоставимо и даже лучше по точности и глубине поражения. Он добавил, что у РФ есть достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения.

Реактивная система залпового огня HIMARS была разработана в Соединенных Штатах. РЗСО способна нести 6 реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS способна осуществлять дальность стрельбы для отдельных видов снарядов до 80 километров.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ выставили на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет". Отмечается, что российский беспилотный летательный аппарат наносит удар точно в цель. "Ланцет" способен работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боевых действий. Так, БПЛА может принимать решение при уклонении от ЗРК или при поиске целей.



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