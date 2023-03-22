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11:15

Политика

Минобороны РФ показало работу танкистов Южного военного округа в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу танкистов Южного военного округа в зоне СВО

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Российские танкисты в зоне спецоперации поддерживают продвижение пехоты плотным огнем. Боевую работу экипажей Южного военного округа показали в Минобороны.

На кадрах видно атаку на опорный пункт ВСУ. Вместе с мотострелками в наступление идут танки Т-72. Во время штурма танкистам помогают операторы беспилотников. Они быстро и точно сообщают командирам экипажей, откуда ждать ответного удара, и подсказывают, как меняется ситуация на поле боя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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