Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Ольгинка в ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Мирный житель пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Ольгинка в Донецкой Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов.

Отмечается, что при обстреле пострадал мужчина 1972 года рождения.

В представительстве ДНР добавили, что в Донецке из-за атаки ВСУ зафиксированы повреждения школы на улице Куйбышева и прямое попадание в жилой дом на этой же улице.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Грудскую и село Некислица в Севском районе Брянской области. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома.

ВСУ обстреляли школу № 58 в Киевском районе Донецка 13 марта

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