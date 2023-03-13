Песков заявил, что цели СВО на Украине сейчас можно достичь лишь военным путем

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день поставленные Россией в рамках спецоперации на Украине цели можно достичь только военным путем.

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", – отметил он.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода конфликта в мирное русло. Так Песков отреагировал на призыв экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера задуматься о мирном плане по Украине.

Ранее представитель Кремля заявил, что на Украине есть силы, которые недовольны нынешним киевским режимом и которые способны вести переговоры с Россией. В пример он привел украинского политика Виктора Медведчука, который в данный момент находится в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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