13 марта, 19:32Происшествия
ВСУ обстреляли деревню Грудскую и село Некислица Брянской области
Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Грудскую и село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома", – отметил он.
По словам Богомаза, на месте инцидента работают специалисты оперативных служб.
Ранее глава Брянской области сообщил, что ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковки Климовского района.
В результате атаки никто не пострадал, однако оказались повреждены жилой дом, хозяйственная постройка. Кроме того, в поселке нарушено энергоснабжение.
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