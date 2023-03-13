ВСУ обстреляли деревню Грудскую и село Некислица Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Грудскую и село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома", – отметил он.

По словам Богомаза, на месте инцидента работают специалисты оперативных служб.

Ранее глава Брянской области сообщил, что ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковки Климовского района.

В результате атаки никто не пострадал, однако оказались повреждены жилой дом, хозяйственная постройка. Кроме того, в поселке нарушено энергоснабжение.

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!