11:03Происшествия
Глава Брянской области сообщил о минометном обстреле деревни со стороны Украины
Фото: телеграм-канал AV БогомаZ
Вооруженные силы Украины произвели минометный обстрел деревни Раковка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. При этом оказались повреждены жилой дом, хозяйственная постройка. Также в поселке нарушено энергоснабжение.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее глава региона сообщил о сбитом украинском беспилотнике в районе поселка Навля Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области
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