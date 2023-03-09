ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что после организации 2 марта киевским режимом теракта в Брянской области высокоточным оружием, включая комплекс "Кинжал", были поражены элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", – отметили в сообщении.

ВС РФ также поразили места базирования украинских беспилотников. Кроме того, была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок зарубежного вооружения, отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы России вывели из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Дубово-Василевка под Артемовском в ДНР. Отмечается, что село, расположенное в девяти километрах от Артемовска, находится под контролем ЧВК "Вагнер". Кроме того, на окраинах населенного пункта ведутся бои.



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