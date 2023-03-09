Российские силы освободили село Дубово-Василевка под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль село Дубово-Василевка под Артемовском в ДНР. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах [населенного пункта] идут бои", – приводит пресс-служба слова предпринимателя.

Отмечается, что село расположено в девяти километрах от Артемовска.

Накануне Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось взять под полный контроль всю восточную часть Артемовска.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание Киева оставлять Артемовск. По его словам, сдача населенного пункта откроет ВС РФ дорогу в другие города.



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