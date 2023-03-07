Минобороны показало кадры ликвидации позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"

Фото: Минобороны РФ

Российское военное ведомство представило видео, на кадрах которого показана ликвидация позиций ВСУ танками РФ Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщает РИА Новости.

В ролике можно увидеть, как боевые машины едут на рубежи и открывают огонь по врагу. Кроме того, показана работа экипажа.

"Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, разведчик, который корректировал стрельбу, попал под минометный обстрел. Однако он смог продолжить работу. Боец вычислил и передал танкистам координаты вооружений, из которых украинская сторона производила стрельбу. После успешной операции солдаты ВСУ были ликвидированы, добавили в ведомстве.

Между тем стало известно, что российское противодронное ружье "Гарпия" испытали в зоне проведения СВО под Донецком. Оружие работает от литий-ионного аккумулятора, его дальность составляет от 500 метров до двух километров.

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