Шойгу заявил, что ВС РФ освободили пять сел на донецком и купянском направлениях

Фото: Минобороны РФ

Российская сторона за последнее время с помощью наступательных действий смогла освободить ряд населенных пунктов на донецком и купянском направлениях. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка", – отметил он.

Во время совещания он также заявил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов. По словам министра, показатель более чем на 40% выше в сравнении с январем.

Вместе с этим глава ведомства указал на бесполезность поддержки государств НАТО, которые продолжают накачивать Украину вооружением. Шойгу подчеркнул, что помощь Альянса не поспособствовала успехам ВСУ на боле боя.

Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

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