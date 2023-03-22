Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Самолеты делегации КНР во главе с Си Цзиньпином вылетели из Москвы. Председателя китайского государства в аэропорту Внуково провожал почетный караул, который исполнил гимны Китая и России.

Делегация КНР вылетела из Москвы на двух самолетах. В среду, 22 марта, завершился трехдневный государственный визит Си Цзиньпина в Россию.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

21 марта в Доме правительства России состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Москва и Пекин расширят энергетическое взаимодействие, российские поставщики способны удовлетворить потребности КНР в энергоресурсах.



Видео: Москва 24

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!