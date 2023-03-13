Мэр Донецка назвал крайне сложной ситуацию в городе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ситуация в Донецке крайне тяжелая, так как ВСУ обстреливают почти все районы города. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, недавно обстрелам подвергся Пролетарский район, который долгое время считался "тыловым". В нем пострадали школы и детский социальный центр, рассказал мэр.

Кулемзин заявил, что Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы города обстреливаются постоянно и "с большой плотностью". Он также указал на огромные разрушения в центре Донецка, Ворошиловском районе.

"К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб в Донецке из-за обстрела ВСУ. Тогда украинские боевики обстреливали Куйбышевский район города.

До этого два жителя Донецка были ранены при ударе ВСУ по рынку с использованием беспилотника. Тогда украинские военнослужащие сбросили на рынок на Дагестанской улице боеприпас с беспилотника.

Жители Донецка рассказали о новых обстрелах города 9 марта

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