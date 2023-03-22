Модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны", – передает РИА Новости слова министра.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенные в телеграм-каналах фотографии, на которых запечатлены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", установленные на здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной и крыше одного из столичных бизнес-центров.

Песков заявил, что все вопросы о принимаемых мерах безопасности следует адресовать министерству обороны. Он подчеркнул, что военное ведомство несет ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности.



Россиянам рассказали о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1"

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