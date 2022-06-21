Путин считает, что в РФ самая эффективная вооруженная составляющая в мире

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В мире нет более эффективной вооруженной составляющей, чем в России, заявил Владимир Путин в ходе краткой беседы с выпускниками военных вузов. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день есть потребность в дополнительных вооружениях.

"Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России, но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества", – цитирует президента "Интерфакс".

По словам российского лидера, этот процесс приведет к совершенствованию военной составляющей России.

Ранее Путин сообщил, что первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" будет введен на боевое дежурство в конце текущего года. Он добавил, что не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 начали поступать в ВС РФ.

Президент подчеркнул, что российские власти продолжат оснащать вооруженные силы новыми системами вооружения и укреплять их, учитывая появившиеся риски. По его словам, улучшение российской армии и флота оказывает позитивное влияние на всю военную организацию страны.

