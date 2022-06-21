Путин заявил, что первый комплекс "Сарматов" встанет на боевое дежурство до конца года

14:08
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Первый комплекс межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" будет введен на боевое дежурство в конце текущего года, заявил Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", – цитирует его ТАСС.
Путин добавил, что не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 начали поступать в ВС РФ. Он подчеркнул, что российские власти продолжат оснащать вооруженные силы новыми системами вооружения и укреплять их, учитывая появившиеся риски.
По словам президента, улучшение российской армии и флота оказывает позитивное влияние на всю военную организацию страны.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что порядка 50 новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в скором времени будут поставлены на боевое дежурство.
20 апреля ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк. Это был первый пуск в программе государственных испытаний. Учебные боевые блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке.
МБР "Сармат" – разработка Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, специализирующегося на создании МБР морского базирования. Эксперты считают, что МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Она способна нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат" может поражать цели на значительном расстоянии, используя различные траектории полета, а также успешно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Новый носитель, являющийся самым мощным в мире и обладающий максимальной дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.
В РВСН рассказали о характеристиках баллистической ракеты "Сармат"
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