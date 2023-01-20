Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об установке систем ПВО на крышах зданий в Москве, переадресовав его в министерство обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в телеграм-каналах распространились фотографии, на которых запечатлены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", установленные на здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной и крыше одного из столичных бизнес-центров.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", – заявил Песков, отвечая на вопрос, связано ли размещение средств ПВО с ожидающимися атаками на город, в том числе с использованием дронов.

Представитель Кремля подчеркнул, что все вопросы о принимаемых мерах безопасности следует адресовать военному ведомству.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев, комментируя данные фотографии, заявил об их недостоверности. По мнению депутата, снимки могут быть поддельными.

"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", – сказал Лебедев радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что противовоздушную и противоракетную оборону Москвы в новогодние праздники обеспечивали около 20 тысяч военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России.

Россиянам рассказали о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1"

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