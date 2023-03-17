Россия выставила на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет" – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Вооруженные силы РФ выставили на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет", сообщил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

"Ланцет", де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса Switchblade, уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer", – заявил Гобза.

Обозреватель сообщил, что беспилотник "Ланцет", который оставался в тени, в данный момент завоевал уважение.

По словам колумниста, российский беспилотный летательный аппарат наносит удар точно в цель, кроме того, "Ланцет" способен работать автономно и самостоятельно принимать решения на поле боевых действий. Так, БПЛА может принимать решение при уклонении от ЗРК или при поиске целей.

В своей статье Гобза добавил, что "Ланцет" несет сильный взрывной заряд, он больше, чем в любом другом барражирующем боеприпасе. В связи с этим данный беспилотник способен ликвидировать бронетранспортер или легкий танк.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет".

В ведомстве подчеркнули, что барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника.



Минобороны РФ показало кадры работы комплекса ударных беспилотников "Ланцет"

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