Новые дроны-камикадзе "Ланцет" начнут испытывать в конце 2021 года

Испытание новых боевых дронов-камикадзе "Ланцет" начнется в конце года. Такие беспилотники несут взрывчатку различной массы, они могут находится в воздухе до 40 минут.

При обнаружении цели дрон ее атакует и поражает объект, при этом взрываясь сам.

Новые аппараты доработали, учитывая опыт их применения в боевых условиях. Опытные образцы использовали в Сирии.

В апреле было показано видео, как дрон с 10 килограммами взрывчатки взлетает в районе Идлиба, а затем уничтожает автомобиль с командирами боевиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.