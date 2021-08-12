В столичном метро обновят турникеты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новые турникеты в метро Москвы позволят увеличить скорость считывания карт. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. На всех станциях метро установят современные контроллеры зон проходов.
"Самая умная в мире билетная система продолжает свое развитие. Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Аукцион на поставку турникетов стартовал на портале госзакупок 10 августа. В техническом задании отмечается, что новые контроллеры должны передавать сигнал на открытие створок за 0,7 секунды. Это позволит пассажирам быстрее проходить на станцию.
Кроме того, новые контроллеры позволят оплачивать проезд без разблокировки смартфона. В будущем с их помощью планируют внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов.
Всего в рамках контракта закупят 5 002 контроллера зон проходов. На эти цели власти готовы потратить до 1,3 миллиарда рублей.
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