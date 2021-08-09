Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

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Пользователи мессенджера Telegram в разных странах сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Информация о сбоях стала поступать в понедельник, 9 августа, около 13:03 по московскому времени. О проблемах сообщают жители России, Украины, Белоруссии и других стран.

Ранее крупный сбой в работе Telegram произошел 24 июня. О неполадках сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и других городов России.