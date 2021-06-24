Пользователи Telegram сообщили о сбое

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Российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
В четверг, 24 июня, к 12:01 по московскому времени было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее популярными являются проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).
О неполадках сообщают пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России.
Ранее аналогичный сбой в работе Telegram был зафиксирован в мае. Тогда с проблемами столкнулись пользователи из разных стран, включая Россию, Украину и Белоруссию.