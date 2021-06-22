Пользователи в России сообщают о сбое в работе Google

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Российские пользователи отметили сбой в работе сервисов Google. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, зафиксировано свыше 1,8 тысячи отчетов о сбоях на территории России. Проблемы в работе сайта возникли у 71% пользователей. Не смогли зайти или столкнулись со сложностями при входе в учетную запись 28%.

В основном на сбои жаловались из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее о сбоях в работе сервисов компании сообщили пользователи "Яндекса". Наибольшее количество жалоб – 85% – касались работы сайта. Еще 15% пользователей указывали на проблемы с почтой.

