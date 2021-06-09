Сбой произошел в работе сервисов банка "Тинькофф"

12:19
Фото: Depositphotos/tatsianama
Сбои произошли в работе сервисов банка "Тинькофф". Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Около 78% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 20% – на сбой всех сервисов банка, а также 1% – на проблемы с денежными переводами.
Кроме того, жалобы на неполадки стали поступать в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке.
В "Тинькофф" подтвердили, что сбой произошел в работе приложений банка и "Тинькофф инвестиции", сообщает ТАСС.
"У части клиентов наблюдались затруднения с входом и авторизацией в мобильном приложении "Тинькофф". Ситуация затронула 0,3% клиентов, в течение часа все затруднения были ликвидированы", – уточнили в банке.
Там также добавили, что данный инцидент не затронул торговый функционал и все пользователи смогли совершать сделки. Проблему устранили менее чем за один час.
На прошлой неделе о сбое сообщали пользователи YouTube из США. Около 76% пользователей сервиса жаловались на проблемы с просмотром видео, 18% заметили неполадки в работе сайта, около 4% из них не могли войти в свою учетную запись.
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