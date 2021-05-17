Сбой произошел в работе Instagram

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В понедельник в работе Instagram зафиксировали сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

О неполадках заявили пользователи из Германии, Канады, Японии, США и Великобритании. В России также зафиксировали сбой.

На проблемы с загрузкой контента пожаловался 51% пользователей, не может войти в аккаунт 41%, 7% отчетов связаны с работой сайта соцсети.

14 мая пользователи Facebook и Instagram в разных странах также сообщали о сбоях в работе сервисов.

Большинство (в основном из США) жаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% говорили о полном отключении соцсети, 21% заявлял о сбоях в новостной ленте.