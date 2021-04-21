Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе интернета и сотовой связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой произошел в работе мобильного оператора МТС. Об этом сообщает портал Downdetector.ru.

Сообщения о проблемах поступают из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов.

Абоненты жалуются на сбои в работе широкополосного (25%) и мобильного (44) интернета. Проблемы со связью есть у 30% абонентов.

Ранее в компании МТС заявили, что намерены отстаивать свою позицию в суде по делу "Тинькофф банка". Уточняется, что 29 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", который потребовал взыскать с компании МТС более 1,1 миллиарда рублей.