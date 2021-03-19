Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе интернета и сотовой связи

Фото: Depositphotos/tatsianama
Сбой произошел в работе мобильного оператора МТС, согласно данным портала downdetector.ru.
Сообщения о проблемах поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Пользователи жалуются на сбои в работе широкополосного (66%) и мобильного (19%) интернета. Проблемы со связью обнаружились у 14% абонентов.
Позднее в МТС сообщили, что отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд.
"Сеть работает в обычном режиме", – заявили в пресс-службе оператора.
Ранее МТС объявил о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G. По информации оператора, для подключения нужно будет воспользоваться смартфонами с поддержкой новой технологии.