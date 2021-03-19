Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе интернета и сотовой связи

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Сбой произошел в работе мобильного оператора МТС, согласно данным портала downdetector.ru.

Сообщения о проблемах поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Пользователи жалуются на сбои в работе широкополосного (66%) и мобильного (19%) интернета. Проблемы со связью обнаружились у 14% абонентов.

Позднее в МТС сообщили, что отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд.

"Сеть работает в обычном режиме", – заявили в пресс-службе оператора.

Ранее МТС объявил о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G. По информации оператора, для подключения нужно будет воспользоваться смартфонами с поддержкой новой технологии.