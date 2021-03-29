Компания МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В компании МТС заявили, что намерены отстаивать свою позицию в суде по делу "Тинькофф банка". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"МТС не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию", – сказали в пресс-службе компании.

29 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", который потребовал взыскать с компании МТС более 1,1 миллиарда рублей.

Иск был подан в связи с неравными тарифами СМС-рассылок для банков. В августе 2018 года соответствующее уголовное дело было возбуждено ФАС, в ходе которого компания МТС была признана виновной в создании дискриминационных условий и получила предписание выравнять тарифы.

Ранее стало известно, что ФАС может оштрафовать "Яндекс" за нарушение закона о рекламе. Сумма взыскания может составить до 500 тысяч рублей.