ФАС может оштрафовать "Яндекс" за нарушение закона о рекламе

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Компании "Яндекс" грозит штраф за распространение недостоверной рекламы через сервис "Яндекс. Директ". Сумма взыскания может составить до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Комиссия ФАС России признала рекламу финансовых услуг, распространявшуюся в ноябре 2020 года через "Яндекс. Директ", нарушившей закон о рекламе. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ, штраф для "Яндекса" может составить от 100 до 500 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее при введении в поисковой строке фразы "пассивный доход" система выдавала рекламу компании Intermax, которая звучала как "Intermax – официальный сайт. Регистрация! Intermax cаpital. Реклама. Вклады от 100 рублей. Быстрая окупаемость. Безопасные инвестиции – максимальная выгода".

В ведомстве прокомментировали, что действия по вложению денежных средств во вклады являются банковской операцией, а закон о рекламе запрещает рекламировать товары и услуги, реализация которых требует лицензирования и других разрешений.

Уточняется, что компания Intermax не является банком, а значит, не имеет права привлекать денежные средства граждан во вклады. Также компании запрещено рекламировать данные услуги. "Яндекс", как распространитель рекламы, в данном случае нарушил пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе.

Ранее ФАС уже штрафовала компанию "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства.

Летом 2020 года в ведомство обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров с сообщением о рекламе финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital. Обе компании предлагали услуги по инвестированию, однако ни у одной из них не оказалось лицензий или разрешений на осуществление такой деятельности.

