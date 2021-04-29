Пользователи "Билайна" сообщили о сбоях в работе интернета и сотовой связи

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Пользователи мобильного оператора "Билайн" жалуются на неполадки в работе интернета и мобильной связи. Об этом следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что порядка 46% абонентов отмечают неполадки с мобильной связью. Кроме того, 41% пользователей жалуются на перебои в работе мобильного интернета. Еще 12% информируют о сложностях с проводным доступом в интернет.

Большинство заявок о перебоях в работе оператора направили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Архангельска.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе мобильного оператора МТС. Сведения о проблемах поступали из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов.