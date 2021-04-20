Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. На проблемы жалуются пользователи из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По данным портала, сбои в работе мессенджера начались около 13:56 по московскому времени. Большинство жалоб (72%) поступают на невозможность подключения к мессенджеру и проблемы с отправкой сообщений (27%).

13 апреля сбой произошел в работе социальной сети Instagram. На неполадки в работе соцсети пожаловались пользователи из Канады, США и других государств. 72% сообщали о невозможности обновить новостную ленту, 16% пользователей испытали трудности со Stories, а 10% не смогли войти в приложение.

