Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе Instagram

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Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом информирует портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, сбой случился примерно в 1:28 по московскому времени. На неполадки в работе соцсети пожаловались пользователи из Канады, США и других государств.

Чаще всего у опрошенных не загружается новостная лента. О такой проблеме заявили 72% респондентов. При этом 16% пользователей испытали трудности со Stories, а 10% не смогли войти в приложение.

Причины сбоев на данный момент неизвестны.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса частных объявлений Avito. Большинство пожаловавшихся не смогли загрузить сайт.

1 апреля сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка". 84% пользователей столкнулись с трудностями при входе в систему.