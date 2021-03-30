Сбой произошел в работе Instagram

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Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе приложения. Об этом следует из данных портала Downdetector, отслеживающего доступность популярных сайтов.

Трудности с доступом к социальной сети фиксируются с 16:47 по московскому времени. По сведениям портала, большинство пользователей (47%) испытывают проблемы со входом в Instagram.

Еще 45% пользователей рассказали о сбое при обновлении новостной ленты. Причина неполадок в Instagram сейчас неизвестна.

Ранее в работе "Яндекса" произошел сбой. Проблемы испытывали жители ​Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.