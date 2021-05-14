Сбои произошли в работе Facebook и Instagram

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Пользователи Facebook и Instagram в разных странах сообщили о сбоях в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что первые сведения о неполадках появились после 19:40 по московскому времени. Большинство сообщивших о сбоях Facebook (в основном из США) пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сказали о полном отключении соцсети, 21% – о сбоях в новостной ленте.

Более масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции и других государств. На работу новостной ленты Instagram пожаловались 57% пользователей, на сбои с авторизацией – 31%, еще 11% – на проблемы с работой опции Stories.

Ранее российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Перебои в работе начались примерно в 11:16 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру (84%), также у некоторых возникли проблемы с отправкой сообщений (15%).