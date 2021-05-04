В работе Telegram произошел сбой

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Российские пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Перебои в работе начались примерно в 11:16 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру (84%), также у некоторых возникли проблемы с отправкой сообщений (15%).

Ранее пользователи мобильного оператора "Билайн" пожаловались на неполадки в работе интернета и мобильной связи.

Порядка 46% абонентов отмечали неполадки с мобильной связью. Кроме того, 41% пользователей жаловался на перебои в работе мобильного интернета.