Сбой произошел в работе YouTube в США

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Пользователи YouTube из США сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием функционирования крупных сетевых ресурсов.

Неполадки в работе YouTube в основном наблюдаются в США. Около 76% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 18% заметили неполадки в работе сайта, около 4% из них не могут войти в свою учетную запись.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. На проблемы в функционировании сервиса обратили внимание жители США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.