В работе Instagram произошел сбой

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Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

О проблеме в функционировании сервиса жалуются пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.

Основная проблема коснулась работы новостной ленты и работы раздела Stories.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе YouTube. Проблемы в работе сервиса начались около 11:30 по московскому времени.

Большинство пользователей (75%) жаловались на трудности с просмотром видео, 20% пользователей столкнулись с проблемами при загрузке сайта, около 5% сообщили, что не могут войти в свою учетную запись.