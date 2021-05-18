Пользователи сообщили о сбое в работе Youtube

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Пользователи Youtube в разных странах, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию, столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что сбои в работе сервиса начались около 11:30 по московскому времени. Большинство пользователей (75%) пожаловались на проблемы с просмотром видео, 20% пользователей столкнулись с проблемами при загрузке сайта, около 5% сообщили, что не могут войти в свою учетную запись.

Ранее пользователи из разных стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности подключения к мессенджеру – 71%, у 28% возникли проблемы с отправкой сообщений.

