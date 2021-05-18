Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

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Пользователи из разных стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Уточняется, что неполадки с работой сервиса появились в 10:55 мск. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности подключения к мессенджеру – 71%, у 28% возникли проблемы с отправкой сообщений.

Ранее сбой зафиксировали в работе Instagram. О неполадках заявили пользователи из Германии, Канады, Японии, США, Великобритании и России.