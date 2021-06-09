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Москва 24

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Технологии

19:02

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

технологии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности сайта и электронной почты, следует из данных портала Downdetector.

Отмечается, что первые сбои стали фиксироваться около 18:26 по московскому времени. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Наибольшее количество жалоб – 85% – касаются работы сайта. Еще 15% пользователей указывают на проблемы с почтой.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через Яндекс Go. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", – говорится в комментарии пресс-службы компании агентству РИА Новости.

Предыдущий сбой в работе сервисов "Яндекса" фиксировался 21 мая. Тогда 93% пользователей жаловались на проблемы с сайтом, а 6% были недовольны работой почты. Кроме того проблемы возникли у пользователей "Яндекс.Музыки".

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