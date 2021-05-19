Сбой произошел в работе YouTube

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Сбой случился в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом информирует портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, основное количество жалоб на работу видеохостинга приходит из США и Канады.

Уточняется, что 73% пользователей заявили о проблемах с просмотром видео. При этом 20% пожаловались на сбои в работе сайта, а у 6% опрошенных возникли сложности с загрузкой видео.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. На проблемы в функционировании сервиса обратили внимание жители США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.