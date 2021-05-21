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Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса". Об этом сообщается на портале Downdetector.ru.
Отмечается, что 93% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, 6% недовольны работой почты. Кроме того, сбой наблюдается в работе сервиса "Яндекс.Музыка".
Помимо этого, 63% пользователей жалуются на проблемы с прослушиванием потоковой музыки, 35% недовольны работой сайта, 1% сообщает о невозможности авторизоваться.
Жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов.
Ранее сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром видео.
До этого пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. На проблемы в функционировании сервиса обратили внимание жители США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.