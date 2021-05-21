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Технологии

16:16

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

технологии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса". Об этом сообщается на портале Downdetector.ru.

Отмечается, что 93% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, 6% недовольны работой почты. Кроме того, сбой наблюдается в работе сервиса "Яндекс.Музыка".

Помимо этого, 63% пользователей жалуются на проблемы с прослушиванием потоковой музыки, 35% недовольны работой сайта, 1% сообщает о невозможности авторизоваться.

Жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов.

Ранее сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром видео.

До этого пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram. На проблемы в функционировании сервиса обратили внимание жители США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.

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