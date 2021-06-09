Сбой произошел в работе Instagram

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Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом говорится на портале Downdetector.

Большинство пользователей (53%) сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты, еще 32% заявили о трудностях при авторизации. И около 13% не могут загрузить Stories.

В основном жалобы на работу социальной сети поступают от пользователей из США и Канады, а также Великобритании и Германии.

На прошлой неделе о сбое сообщали пользователи YouTube из США. Около 76% пользователей сервиса жаловались на проблемы с просмотром видео, 18% заметили неполадки в работе сайта, около 4% из них не могли войти в свою учетную запись.

