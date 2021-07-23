Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В работе сервиса "Яндекс" произошел сбой, в настоящее время он устранен. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 14:59 по московскому времени поступило 424 жалобы. При этом у 67% пользователей наблюдались проблемы с почтой, а у 33% претензий были связаны с работой сайта. Сбои фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и других городах.

20 июля о сбоях в работе сервиса сообщали пользователи "Яндекс.Музыки". При этом большинство – 72% – жаловались на проблемы с прослушиванием потоковой музыки.

