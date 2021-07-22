Работа сайтов крупных компаний США восстановлена после сбоя

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Масштабный сбой произошел в работе сайтов крупнейших американских сервисов, к настоящему времени неполадки практически полностью устранены. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи по всему миру начали сообщать о неполадках в работе сайтов Amazon, Airbnb, Microsoft, Google в районе 19:00 по московскому времени.

По данным немецкого таблоида Bild, в четверг, 22 июля, также отмечались неполадки в работе более 30 тысяч сайтов, в том числе ресурса самого издания и журнала Stern.

В ряде СМИ отмечается, что массовый сбой связан с проблемами в работе американского поставщика услуг для работы веб-сайтов Akamai. Как сообщается в Twitter компании, имевшие место неполадки уже удалось устранить.

Ранее пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса потокового видео Netflix в ночь на вторник, 20 июля.

Около 40% пользователей, столкнувшихся с неполадками, заявили об отсутствии соединения с Netflix, более 30% рассказали, что у них возникли сложности с просмотром видео, 28% обратили внимание на проблемы в работе сайта сервиса.