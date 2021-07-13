Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе Instagram

Фото: depositphotos/prykhodov

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

Уточняется, что жалобы на работу соцсети поступили из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.

Чаще всего пользователи жалуются на сложности с видео в Stories. О такой проблеме заявили 45% опрошенных.

Кроме того, 33% респондентов остались недовольны проблемами с загрузкой ленты новостей. При этом у 19% опрошенных не получилось войти в аккаунт.

Причины сбоев на данный момент неизвестны.

Ранее российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. 24 июня было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее частыми были проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).